Roma-Bodo/Glimt, poker giallorosso e semifinale: apre Abraham, poi show di Zaniolo

Poker della Roma al Bodo/Glimt nel ritorno dei quarti di finale di Conference League, giallorossi in semifinale. Tripletta di Zaniolo e gol di Abraham

Sfatato il tabu Bodo/Glimt per la Roma . I giallorossi superano con un rotondo 4-0 la compagine norvegese e staccano il pass per la semifinale di Conference League. Tripletta per Nicolò Zaniolo .

Cinque minuti e la Roma passa in vantaggio con Tammy Abraham, sugli sviluppi di un corner battuto da Zaniolo l'inglese si fionda su un rimpallo in area. Al quarto d'ora altra grande occasione per i giallorossi con Mkhitaryan, il tiro violento dell'armeno termina poco oltre il palo difeso dall'estremo difensore norvegese. Il gol però è nell'aria, al minuto 22 Zaniolo calcia verso la porta ma si oppone bene Haikin, sugli sviluppi dell'azione Pellegrini trova lo stesso Zaniolo per il raddoppio della Roma. Alla mezz'ora gli uomini di Mourinho calano il tris ancora con Nicolò Zaniolo, l'ex Inter è liberato bene in area da Zalewski e con una rasoiata infila all'angolino. Ultima occasione del primo tempo ancora per la Roma, Abraham controlla bene e conclude verso la porta, interviene Haikin a sventare il pericolo.