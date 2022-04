Roma-Bodo/Glimt, formazioni ufficiali: Zaniolo e Zalewski dal 1′, out Oliveira

Le formazioni ufficiali di Roma-Bodo/Glimt, gara di ritorno valida per i quarti di finale di Conference League, in programma alle 21

Si riparte dal 2-1 per i norvegesi e dalle polemiche della gara d'andata, con annesse sanzioni per Nuno Santos, preparatore dei portiere della Roma, e Kjetil Knutsen, tecnico del Bodo/Glimt. All'Olimpico di Roma in scena il ritorno dei quarti di finale di Conference League, in un clima di grande tensione da entrambe le parti. Di seguito le formazioni ufficiali del match: