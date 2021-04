Roma, Balzaretti: “L’Ajax e i giallorossi si assomigliano. Con le grandi blocco mentale”

La Roma sta disputando una stagione altalenante.

Roma, traballa la panchina di Fonseca: Allegri e Sarri per un posto. Le ultime

In Europa League il cammino fin qui è stato netto, e nel prossimo turno ci sarà il temibile Ajax, mentre in campionato ha sprecato tante occasioni e adesso si trova a inseguire le prime quattro posizioni. Federico Balzaretti, ex esterno della Roma nella giornata odierna ha rilasciato delle dichiarazioni a Centro Suono Sport.

L’Europa League è un obiettivo concreto, e sul cammino dei giallorossi ci sono i lancieri dell’Ajax, l’ex Palermo è convinto che la Roma possa centrare il passaggio del turno: “L’Ajax e la Roma sono squadre simili che amano pressare alte e proporre calcio anche se le caratteristiche tecniche sono diverse. La Roma in transizione è molto forte e l’Ajax contro ritmo ed intensità è una squadra che soffre. La Roma ha le armi per giocarsela.”

In questa stagione la Roma ha sempre mancato il risultato nelle partite importanti, condizionando pesantemente il proprio cammino in campionato, Balzaretti prova a fornire una spiegazione: “Credo sia dovuto ad un blocco mentale, non penso che la Roma abbia una rosa inferiore ma continua a non vincere con le big. Gli scontri diretti permettono di tararsi e di prendere consapevolezza. La Roma cerca di fare la propria partita, giocano più alti e sono portati a proporre gioco e questo contro squadre di pari livello ti porta a concedere di più e quindi a rischiare maggiormente.”