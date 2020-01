Parma-Roma, Pellegrini: “Dedico la doppietta a Zaniolo. Contro la Juventus daremo tutto”

La Roma supera il Parma.

Sul campo dello stadio Ennio Tardini è andata in scena la sfida tra il Parma e la Roma, che si sono affrontati in occasione degli ottavi di Coppa Italia. A trionfare sono stati i giallorossi grazie alla doppietta di Lorenzo Pellegrini, che ha regalato ai suoi compagni di squadra il passaggio ai quarti di finale dove ad attendere i capitolini ci sarà la Juventus.

Al termine del match il centrocampista della Roma e autore dei due gol, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport esprimendo la sua gioia per la grande prestazione personale offerta questa sera: “Ho preso solo una botta, penso sia solo un momento e poi passerà. Doppietta? La dedico alla mia famiglia e a Nicolò perché gli voglio bene e spero di rivederlo in campo al più presto. Oggi avevamo voglia di vincere dopo le prime due partite negative del 2020, andremo a Genova per vincere. Continuando così possiamo solo migliorare, a Torino in Coppa daremo tutto. Noi abbiamo voglia di migliorarci e non ci poniamo nessun limite, conosciamo comunque la forza della Juventus“.