Parma-Roma, Fonseca: “Diventa difficile dopo certi gol presi. Dzeko e la Champions League? Vi dico tutto”

Debacle giallorossa.

Serie A, 27a giornata: l’Inter di misura a Torino, la Roma ko a Parma. Ecco come cambia la classifica

La Roma è uscita sconfitta dallo stadio Ennio Tardini. In quel di Parma la compagine di Paulo Fonseca, reduce dal match di Europa League, è apparsa un pò sottotono agli occhi di tutti. Il coach giallorosso ha così commentato la sconfitta contro la squadra di Roberto D’Aversa ai microfoni di Dazn.

“Era importante segnare prima del Parma, penso che siamo entrati bene in campo, abbiamo avuto un paio di occasioni ma alla prima opportunità il Parma ha fatto gol. Una squadra che vuole andare in Champions League non può prendere un gol così. E’ cambiata la partita: il Parma aveva bisogno dei tre punti, dopo il gol si sono chiusi e abbiamo avuto difficoltà. Non voglio alibi di stanchezza. Non possiamo prendere gol così perché cambiano le partite. Dopo il gol loro si sono difesi compatti. Abbiamo preso un gol in due contro quattro. Abbiamo avuto tante difficoltà nel creare occasioni con una squadra molto bassa. Io penso che il problema è stato nel fatto che non abbiamo mai avuto il corridoio centrale, nel primo tempo il Parma è arrivato uno-due volte dalla nostra porta. Non possiamo permetterci questi momenti, è stata una questione di concentrazione e quando sbagliamo l’atteggiamento dopo è dura perché poi cambiano le partite e diventa difficile. Nel primo tempo non abbiamo mosso la palla rapidamente come avremmo dovuto fare”.

E su Dzeko: “Non credo sia un problema di attaccanti. Oggi Edin ha lavorato molto per la squadra, ma non gli è mai arrivata una palla buona contro una squadra che difende così bassa. Non è un problema degli attaccanti ma collettivo“.