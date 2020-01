Parma-Roma, Fonseca: “Bravi tutti, abbraccio Zaniolo. Politano? Non è ancora arrivato”

La Roma batte il Parma.

Sul campo dello stadio Ennio Tardini è andata in scena la sfida tra il Parma e la Roma, che si sono affrontati in occasione degli ottavi di Coppa Italia. A trionfare sono stati i giallorossi grazie alla doppietta di Lorenzo Pellegrini, che ha regalato ai suoi compagni di squadra il passaggio ai quarti di finale dove ad attendere i capitolini ci sarà la Juventus.

Parma-Roma, Pellegrini: “Dedico la doppietta a Zaniolo. Contro la Juventus daremo tutto”

Al termine del match il centrocampista della Roma, Paulo Fonseca, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport commentando così la prestazione dei suoi uomini: “Riscatto? Abbiamo giocato per vincere e per affrontare la Juventus nei quarti. Sarà una partita difficile ma dobbiamo dare tutto e provare a portare a casa la qualificazione. Mi sono piaciuti tutti nella partita odierna, la squadra si è mossa bene e creato tante occasioni da rete. Mi è piaciuto molto Kalinic che ha giocato molto bene, credo sia stato il migliore dei nostri. Prima volta che abbiamo giocato con Cristante basso e devo dire che mi è piaciuto molto, abbiamo controllato sempre il contropiede e la profondità. L’inizio della costruzione del gioco è stata senza positiva essendo che Cristante è un ottimo centrocampista. Pellegrini? Un calciatore professionista molto forte, un giocatore importante per noi che può giocare in diverse posizioni. Zaniolo? Un abbraccio molto forte al quale dedichiamo questa vittoria, il suo infortunio ci pesa ma lui in questo momento deve essere forte. Politano? Non è ancora arrivato, fino a quando non sarà ufficiale preferisco non parlarne. Gol? Noi abbiamo sempre molte occasioni in ogni gara, la squadra crea molto e quindi sono fiducioso e tranquillo in costa dei prossimi impegni. Sono sicuro che arriveranno, sono comunque contento che oggi la squadra non abbia subito reti“.