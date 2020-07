Napoli-Roma, Fonseca: “Dzeko giocherà, fiducia in tutti. Ai tifosi dico solo una cosa”

Le dichiarazioni di Paulo Fonseca.

Dopo la clamorosa sconfitta subita in casa contro l’Udinese, la Roma ha bisogno di tre punti per continuare la corsa verso l’Europa e per risollevare il morale. Alla vigilia del match il tecnico dei giallorossi, Paulo Fonseca, è intervenuto in conferenza stampa analizzando alcune dinamiche della gara:

“Come ho sempre detto, abbiamo lavorato sempre con due sistemi e possiamo giocare con la difesa a tre o a quattro. Però è quasi lo stesso. La marcatura preventiva non è stato un problema delle prime due preventive, lo è stato con l’Udinese ma eravamo con un giocatore in meno. Se vediamo la partita iniziamo sempre a tre, facciamo la marcatura preventiva con uno in più, ma avevamo uno in meno. Abbiamo rischiato di più nel secondo tempo, ma possiamo giocare con entrambi i sistemi. Perez e Mkhitaryan titolari? Vediamo. E’ chiaro che Dzeko giocherà, Mkhitaryan è un’opzione forte, vediamo come starà Carles. Ha corso molto, vediamo come sta fisicamente perché abbiamo giocato solo due giorni fa. Sono opzioni. Ho cambiato con dei giocatori della Roma, non ho messo giocatori che non hanno mai giocato. Ho fiducia in tutti loro. Come ho detto, l’allenatore non può pensare solo alla partita successiva, come ho spiegato ho pensato al Napoli. Ma ho cambiato perché ho fiducia in tutti. Cosa dico ai tifosi? Che dobbiamo lavorare. Non è un momento di pensare che sia finito tutto, dobbiamo lavorare. Ho sempre sentito il supporto dei tifosi, è normale non essere soddisfatti dopo queste due partite. Quello che dobbiamo fare è giocare per vincere, giocare con cattiveria per i nostri tifosi. Il Napoli è una squadra con più fiducia, diversa da quella che abbiamo affrontato qui. Sta bene, sta giocando bene, hanno perso quest’ultima partita contro l’Atalanta. Mi aspetto una squadra forte, con voglia di vincere“.