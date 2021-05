Mourinho, Cosmi sentenzia: “Uno dei migliori al mondo. La Roma può tornare grande”

Jose Mourinho la prossima stagione allenerà la Roma.

La notizia è arrivata qualche giorno fa e ha scombussolato gli appassionati di calcio di tutto il panorama internazionale. Sul ritorno dello special one ci sono pareri contrastanti, con però la maggior parte degli appassionati che si schiera a favore del ritorno del portoghese in Italia. Dello stesso parere è anche Serse Cosmi, attuale tecnico del Crotone che domenica affronterà la Roma.

L’ex tecnico del Palermo ha parlato oggi in conferenza stampa provando a dare un suo parere sul ritorno di Josè Mourinho: “Credo che sia un bene per tutto il nostro calcio, Mourinho è una persona che sa attirare benissimo su di sé tanta attenzione, una persona non banale che suscita comunque sia sempre tanta curiosità. Sono curioso e felice che ritorni a far parte del nostro campionato, poiché mancano persone con la sua caratura”.