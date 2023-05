Monza-Roma, probabili formazioni: dubbio Dybala, chance per Solbakken. Out Petagna

Le probabili formazioni di Monza-Roma, match valevole per la trentatreesima giornata di Serie A, in programma oggi 3 maggio alle 21

Turno infrasettimanale di Serie A, valido per la trentatreesima giornata. Tra le gare serali in programma oggi, 3 maggio, alle 21, in campo all'U-Power Stadium il Monza e la Roma. Brianzoli reduci da tre vittorie consecutive, ormai ampiamente salvi. Giallorossi, attualmente al sesto posto, in lotta per conquistare un posto in Europa.

Quattro risultati utili nelle ultime cinque, tra cui la vittoria contro l'Inter, per la compagine di Raffaele Palladino. Decimo posto per il neopromosso Monza, che quest'anno ha dimostrato più volte di saper tener efficacemente testa alle big del nostro campionato. Al tecnico ex Crotone mancherà l'apporto di Petagna, che non figura nella lista dei convocati a causa di un infortunio dell'ultimo minuto. Al suo posto pronto Dany Mota, supportato da Colpani e Valoti, questi ultimi al momento favoriti su Caprari e Sensi. Conferma in mezzo al campo per il duo Pessina-Rovella.

La Roma ha bisogno di tornare a vincere, dopo il pareggio maturato nel recupero contro il Milan nello scontro diretto per l'Europa. Sesto posto con 57 punti per i giallorossi, ex aequo con la compagine di Pioli e l'Inter, queste ultime attualmente avanti per la classifica avulsa. Diversi indisponibili per Mourinho, che dovrà fare a meno di Karsdorp, Smalling, Llorente, Kumbulla e Belotti. Terminale offensivo sarà Abraham, conferma per lui dopo il gol della scorsa. Probabile panchina per il rientrato Dybala, al suo posto pronto Solbakken con Pellegrini sulla trequarti. Chance per Celik nel terzetto difensivo e per Bove a centrocampo.

PROBABILI FORMAZIONI: — MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio: Izzo, Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Colpani/Caprari, Valoti/Sensi; Mota. All: R. Palladino

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Celik, Mancini, Ibanez; Zalewski, Bove, Cristante, El-Shaarawy; Pellegrini, Solbakken; Abraham. All: J. Mourinho