Milan-Roma, Fonseca: “Dzeko vs Ibra? Non c’è solo Zlatan. Smalling out, ecco chi gioca”

Parola a Paulo Fonseca.

Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico della Roma, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan, in programma lunedì sera a San Siro: dal confronto tra Edin Dzeko e Zlatan Ibrahimovic, agli obiettivi della compagine giallorossa. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Dzeko e Ibra sono due giocatori importantissimi, ma non voglio fare paragoni non lavorando tutti i giorni con Ibrahimovic. Posso dire quanto Dzeko sia importante per noi. Sono due calciatori che giocano nella stessa posizione, con caratteristiche simili. Per me conta che Dzeko sia un grande giocatore, che sta bene e che è motivato. Zlatan è sicuramente un grande professionista, altrimenti non potrebbe giocare così a 39 anni. Questa non è una partita contro Ibrahimovic, è contro il Milan. Non preparo la partita pensando solo ad un giocatore. Abbiamo lavorato pensando a tutta la squadra”, ha spiegato.

OBIETTIVI E LOTTA SCUDETTO – “Il Milan è in forma, l’allenatore sta facendo un grande lavoro, ma anche noi stiamo bene e siamo motivati. Sarà una partita tecnicamente interessante, entrambe vorranno vincere. Vogliamo dimostrare che siamo una grande squadra e vogliamo vincere. Abbiamo creato un’identità forte, gli ultimi risultati sono stati positivi. Questo dimostra che siamo tutti in armonia e motivati, c’è fiducia. Per me Juventus e Inter sono le favorite, poi altre squadre possono fare un bel campionato. C’è grande equilibrio. Possiamo giocare con la prima in classifica o contro l’ultima, è sempre difficile”.

SINGOLI – “Mirante titolare? Sì, domani ci sarà lui. Decido partita per partita. Le punizioni? Dopo l’allenamento con 4-5 giocatori facciamo delle esercitazioni. Per me Pellegrini al momento è il più forte, ma ci sono anche Veretout e Mkhitaryan. A Berna era importante far riposare alcuni calciatori e far giocare chi gioca solitamente meno. Non c’era nessuna intenzione di dimostrare altro. Smalling? Sta bene, ma non è pronto per domani. Penso possa rientrare in Europa League”.

PLAYOFF E PLAYOUT – “Io favorevole? Credo che possiamo rimanere così fino alla fine del campionato. Tutte le squadre stanno lavorando per finire con responsabilità il campionato in questo modo. Poi ovviamente sono preoccupato per la situazione in generale. Qui dobbiamo stare tutti attenti e rispettare le norme perché è un momento difficile e dobbiamo dimostrare responsabilità”, ha concluso Fonseca.