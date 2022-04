Leicester-Roma, Rodgers: “Mourinho? Un grande dei nostri tempi. Vardy non al meglio”

Al King Power Stadium andrà in scena la gara d'andata delle semifinali di Conference League tra Leicester e Roma. Le dichiarazioni di Rodgers

“Per arrivare in finale dobbiamo lavorare molto, molto duramente, come abbiamo fatto nelle altre due partite. Abbiamo di fronte un grande allenatore e giocatori fantastici. La partita d'andata ti può dare un vantaggio, ma non è decisiva come abbiamo già dimostrato. È importante riuscire a portare un risultato per il ritorno. Mourinho? È un grande della nostra generazione. Quando ho cominciato ad allenare nell’estate del 2004, e Jose era lì, tutti volevano essere come lui. Ha dato agli allenatori la speranza che potessero avere carisma e qualità. Condizioni di Vardy? Non sono sicuro che possa giocare 90 minuti. Adesso possiamo arrivare a una finale europea, ma dobbiamo guadagnarcela”.