Leicester-Roma 1-1, Pellegrini illude Mourinho. Lookman rianima Rodgers. Ok Feyenoord

Pellegrini trafigge Schmeichel ma Lookman sotto porta insacca l'1-1. Tra Leicester e Roma il discorso qualificazione è rimandato al ritorno

Al 15' sono passati in vantaggio i giallorossi con Lorenzo Pellegrini che, dopo aver ricevuto palla da Zalewski, ha battuto Schmeichel con un sinistro potente che è passato anche in mezzo alle gambe del portiere danese. Al 66' i padroni di casa hanno rimesso in parità la gara con Lookman, abile ad insaccare sotto porta sfruttando il cross teso di Barnes. Al 79' sfoggia una parata magistrale Schmeichel che ha smanacciato una conclusione potente di Oliveira che a sua volta aveva ricevuto palla col tacco da Abraham.