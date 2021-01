Lazio-Roma, Veretout: “Emozionante vedere i tifosi a Trigoria, lotteremo anche per loro. Fonseca? Deve ancora parlarci”

A pochi minuti dalla sfida dell’Olimpico, ha parlato il centrocampista giallorosso, Jordan Veretout.

Tra poco sarà Lazio–Roma, il derby della Capitale in programma alle 20.45 allo stadio Olimpico, per la diciottesima giornata di Serie A. Il centrocampista giallorosso, Jordan Veretout, durante il prepartita del big match dell’Olimpico, è intervenuto ai microfoni di Roma Tv prima del big match di questa sera contro la compagine biancoceleste.

Queste le parole del francese centrocampista della Roma.

“Vedere i tifosi fuori da Trigoria è stata una bella cosa, sappiamo che ci supportano sempre e vederli lì è stato bello. Dobbiamo fare una grande partita anche per loro. Cosa ci ha detto Fonseca? Ancora non ci ha parlato, l’abbiamo preparata in settimana, ora ci dirà le ultime cose nello spogliatoio. Il Derby come si affronta? È sempre una partita particolare, ma in palio ci sono sempre tre punti e dobbiamo prenderceli” – queste le parole del numero diciassette della Roma, Jordan Veretout.

