Lazio-Roma, Fonseca: “Incapaci di attaccare, loro si chiudevano bene. Tre punti persi? Gli obiettivi di stagione non cambiano

Presi due gol che non dovevamo prendere, primo tempo decisivo

Nelle parole del tecnico della Roma, Paulo Fonseca è espressa tutta l’amarezza, dopo la sconfitta nel derby contro la Lazio. Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico giallorosso ha così commentato.

“Siamo entrati bene ma dopo sappiamo che contro la Lazio se sbagliamo è difficile recuperare, non abbiamo mai avuto capacità per attaccare bene e loro si sono chiusi bene e dopo il secondo gol è stato tutto più difficile. Presi gol da azioni non pericolose con Lazzari e Ibanez, ma nel primo tempo presi due gol che non dovevamo prendere. Mancanza di reazione e di coraggio? Onestamente no, il primo tempo decide la partita ma la Lazio è una squadra che si chiude molto bene ed è mancata la profondità. La squadra ha sempre avuto l’intenzione di attaccare senza però trovare spazio per merito loro. Sappiamo che se sbagliamo così con la Lazio poi loro si chiudono bene. Penso che non è stato un problema tattico. Non possiamo sbagliare queste situazioni. Gli obiettivi della Roma restano gli stessi, abbiamo perso tre punti, ma non cambiano”.