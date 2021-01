Lazio-Roma, Candela e la storia del Derby: “Nesta top, ma soffriva spesso questa sfida. Giallorossi da Scudetto? Dico la mia” “

Parola a Vincent Candela.

L’ex esterno sinistro della Roma, Vincent Candela, rivive i suoi derby della Capitale, nel corso di un’intervista concessa al “Corriere dello Sport”.

L’ex Nazionale francese ha fatto un breve excursus della sua esperienza in maglia giallorossa, alla vigilia del primo big match del prossimo turno in programma domani sera (venerdì’ 15 gennaio, ndr), Lazio–Roma, valido per la diciottesima giornata di Serie A. Di seguito le dichiarazioni del Campione del Mondo con la Nazionale transalpina a Francia ’98.

“Nelle gare giocate contro la Lazio avrei preferito che Nesta fosse stato un mio compagno. È stato uno dei difensori più forti di tutti i tempi oltre che una persona umile, da ammirare e che ho avuto modo di conoscere a fine carriera. Anche se contro di noi andava spesso in difficoltà. Delvecchio lo ha fatto sudare parecchio, ma restava comunque un grande campione. Roma da scudetto? Secondo me solo Inter e Juventus sono più forti dei giallorossi, è un anno strano e può succedere di tutto”.