Karanka su Mourinho: “Io vice di José al Real Madrid? Mijatovic, Seedorf e Figo…”

Aitor Karank, vice allenatore di José Mourinho, durante l'esperienza vissuta sulla panchina del Real Madrid, l'ex calciatore di Atletico Bibao e delle Merengues, racconta la sua avventura in "Blancos", al fianco dell'attuale tecnico della Roma,

Vice allenatore di José Mourinho, durante l'esperienza dello "Special One" sulla panchina del Real Madrid, Aitor Karanka, ex calciatore dell'Atletico Bilbao e dei Blancos, racconta la sua avventura al fianco dell'attuale tecnico della Roma, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano madridista, AS. Di seguito le dichiarazioni dell'ex difensore delle Merengues.