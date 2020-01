Juventus-Roma, Smalling: “Vogliamo la Champions League. Juventus? Per raggiungere il loro livello…”

La Roma eliminata dalla Coppa Italia.

In occasione dei quarti di finale della Coppa Italia, l’Allianz Stadium ha ospitato la sfida tra la Juventus e la Roma, che si sono affrontati con l’obiettivo di conquistare il passaggio del turno: a trionfare sono stati i bianconeri che grazie ai gol di Cristiano Ronaldo, Bentancur e Leonardo Bonucci è riuscita a conquistare il passaggio del turno dove affronterà la vincente tra il Torino e il Milan. Unica gioia per i giallorossi è stato il gol di Under, che ha fissato il risultato sul 3 a 1.

Juventus-Roma, Fonseca: “L’assenza di Dzeko pesa, pensiamo al derby. CR7? Ecco cosa mi ha detto”

Al termine del match il difensore della Roma, Chris Smalling, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport esprimendo la sua delusione per la sconfitta subita: “Sono molto deluso dal risultato di questa sera anche perché abbiamo preso gol quando eravamo in controllo, è stato un peccato perché volevamo continuare a lottare su tutte e tre le competizioni. L’unica cosa che possiamo fare per raggiungere i livelli della Juventus è lavorare duro, abbiamo ancora tanto da fare per provare ad arrivare ai loro livelli. Derby? Da domani ci concentreremo in vista del match contro la Lazio, non possiamo sbagliare una gara di questo genere che vale molto per i nostri tifosi e anche per la nostra classifica. Il nostro obiettivo è quello di qualificarci per la prossima Champions League e una vittoria potrebbe darci la giusta spinta per la seconda parte del campionato“.