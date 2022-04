Inter-Roma, tris e sorpasso per i nerazzurri: Inzaghi +1 sul Milan, Mourinho ko

L'Inter vince ancora e sorpassa il Milan portandosi in testa alla classifica: a "San Siro" termina 3-1 per i nerazzurri, Roma sconfitta

⚽️

L'Inter conquista la quarta vittoria di fila in campionato e vola in testa alla classifica, scavalcato il Milan in attesa della gara tra i rossoneri e la Lazio. Netto 3-1 dei nerazzurri a "San Siro" contro la Roma di Mourinho, nel terzo anticipo della 34a giornata di Serie A.

Inter subito pericolosa con Dimarco, conclusione dalla distanza dell'ex Verona che chiama Rui Patricio alla parata, solo corner per i nerazzurri. Il portiere portoghese si ripete dieci minuti più tardi sulla gran botta di Calhanoglu, altro grande intervento per Rui Patricio. Inter in vantaggio alla mezz'ora con Dumfries, abile a raccogliere la sfera in area di rigore sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Brozovic. Proprio il centrocampista croato sigla il raddoppio al minuto 40, splendida azione personale del regista nerazzurro che si conclude con un tiro preciso sotto l'incrocio dei pali, nulla da fare per l'estremo difensore giallorosso.

Inizia la ripresa e la compagine di Inzaghi chiude virtualmente il match con l'incornata vincente di Lautaro Martinez, su calcio d'angolo di Calhanoglu. Roma totalmente in balia degli avversari, i giallorossi si rendono per la prima volta pericolosi al minuto 61 con la conclusione di capitan Pellegrini, Handanovic si allunga e respinge bene. Nell'ultimo quarto d'ora c'è spazio per Correa, che si rende pericoloso con una bordata da fuori area, ancora Rui Patricio a evitare un passivo più pesante. Al minuto 85 la Roma trova la rete con Mkhitaryan, che controlla bene dal limite dell'area e supera Handanovic con una rasoiata precisa.