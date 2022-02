Inter-Roma, furia Mourinho sulla squadra: “Senza palle! Andate a giocare in C”

Il durissimo sfogo dello Special One negli spogliatoi dopo la sconfitta in Coppa Italia contro l'Inter

Due a zero . E' questo il risultato finale maturato martedì sera a San Siro. Una vittoria, quella conquistata dall' Inter di Simone Inzaghi ai danni della Roma , ottenuta grazie alle reti messe a segno al minuto 2 da Edin Dzeko e nella ripresa da Alexis Sanchez . Un successo che ha permesso ai nerazzurri di staccare il pass per le semifinali di Coppa Italia .

Una sconfitta che non è proprio andata giù a José Mourinho. A svelare il retroscena, l'edizione odierna del "Corriere dello Sport". "San Siro, martedì, inferno notte, vista la temperatura che si è raggiunta intorno alle 23 nello spogliatoio della Roma. [...] Erano tutti presenti: calciatori, tecnici, fisioterapisti, magazzinieri. E c’era José Mourinho, non più dispensatore pubblico di attenuanti e tutele per il gruppo. Arrabbiato come mai in precedenza", si legge.