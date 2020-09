Hellas Verona-Roma, il pasticcio Diawara: l’ex Napoli nella lista sbagliata, al Bentegodi non poteva giocare. I dettagli

Non si è ancora ultimato il primo turno della nuova stagione in Serie A che già si rischia un’appendice in sede di giustizia sportiva.

Il pari a reti bianche tra Hellas Verona e Roma potrebbe infatti non essere omologato in seguito ad un errore abbastanza marchiano da parte del club giallorosso. A norma di regolamento infatti, Amadou Diawara non sarebbe potuto scendere in campo nel match disputato allo stadio “Bentegodi”. La ragione è molto semplice, in ossequio alle normative federali ogni club ad inizio stagione deve presentare una lista ufficiale composta da 25 giocatori cosiddetti over, a cui aggiungere un secondo elenco formato da un numero illimitato di calciatori under 22. L’ex Napoli è stato inserito in questa seconda lista di giovani in organico non andando ad occupare uno slot riservato a tesserati la cui età andasse oltre la soglia anagrafica dei ventidue anni. in una fase successiva alla presentazione della lista, il 17 luglio, Diawara ha compiuto 23 anni e la dirigenza giallorossa avrebbe dovuto provvedere a mutare la sua collocazione iniziale, spostando il suo profilo nella distinta riservata ai calciatori over. Accortezza che la Roma non ha avuto, ragion per cui Diawara ha giocato contro l‘Hellas Verona, a centrocampo in tandem con Veretout, da tesserato under 22 senza averne più titolo. Nonostante si tratti di una palese dimenticanza, priva di volontà di frode o dolo, il regolamento prevede in questi casi l’assegnazione della sconfitta per 0-3 a tavolino per il club che si è reso protagonista della violazione normativa. In attesa del pronunciamento del giudice sportivo sulla questione, a Trigoria preparano la documentazione per un’eventuale ricorso alla sanzione che dovrebbe arrivare inevitabile. La Roma rischia quindi di perdere subito il primo punto della stagione conquistato contro la compagine guidata da Ivan Juric.

