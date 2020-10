Grave lutto per Francesco Totti: scomparso il padre Enzo, era positivo al Covid-19. Il tweet della Roma

Gravissimo lutto per Francesco Totti.

Il calciatore icona simbolo della storia della Roma ha perso il padre, Enzo, scomparso all’età di 76 anni. Ricoverato all’ospedale Spallanzani e già affetto da gravi patologie, Enzo Totti, come riportato da RomaNews.eu, era risultato positivo al Covid-19. Grande tifoso e appassionato di calcio, il papà del fuoriclasse, ex capitano e dirigente della Roma aveva trasmesso al piccolo l’amore per il calcio ed in particolare per la compagine giallorossa.

