Gent-Roma, Smalling: “Importante aver passato il turno, avversario di livello”. E sui sorteggi…

La Roma stacca il pass per gli ottavi di finale di Europa League.

Alla “Ghemalco Arena”, in occasione della gara di ritorno dei sedicesimi della competizione, la squadra di Paulo Fonseca ha conquistato soltanto un pari contro lo Genk. Il gol messo a segno da Justin Kluivert al 29′, tuttavia, è sufficiente per i Capitolini a passare il turno, in virtù della vittoria conquistata all’andata.

Il difensore giallorosso Chris Smalling, intervenuto ai microfoni di Roma TV al termine della gara, ha commentato ilpassaggio del turno ottenuto dai suoi: “L’importante era passare il turno. Nel secondo tempo non siamo stati brillanti. Loro hanno dimostrato di essere una squadra importante, soprattutto in casa loro. Non a caso sono ancora imbattuti. Domani ci godremo il sorteggio. Non ho preferenze, vedremo chi ci capiterà“.

