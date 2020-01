Genoa-Roma, Spinazzola punge l’Inter: “Io rotto? Una follia. Voglio restare qui”

La frecciata di Leonardo Spinazzola.

Sul campo di Marassi è andata in scena la sfida tra il Genoa e la Roma, che si sono affrontate in occasione della ventesima giornata di Serie A: i giallorossi hanno trionfato 3 a 1 grazie ai gol di Under e Dzeko e l’autorete di Biraschi, che hanno vanificato il gol di Pandev e regalato i tre punti al club capitolino.

Tra i migliori in campo vi è stato l’esterno ex Juventus, che nel corso di questa settimana è stato protagonista, insieme a Politano, del clamoroso scambio saltato con l’Inter: i nerazzurri avevano infatti bloccato l’affare affermando che Spinazzola non era al top della condizione fisica.

VIDEO Roma, l’amarezza di Spinazzola a Fiumicino: “Adesso torno ad allenarmi, testa al Genoa”

Al termine del match l’esterno della Roma è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, esprimendo la sua soddisfazione per la grande partita giocata e per essersi preso una rivincita dopo questi giorni: “E’ stata una settimana bella e intensa. Volevo fare una bella partita, vincere. Ora pensiamo alla Juve, poi c’è il derby, è una bella settimana per tutti. Ogni giocatore vuole il meglio per sé. Quando lo fai, dai il massimo anche per la squadra. Ogni giocatore vuole vincere, stare al 100% e aiutare la squadra. E oggi ne sono soddisfatto. Io sto bene. Sono un giocatore della Nazionale che ha girato belle squadre, ora sto alla Roma, è una follia dire che sono rotto. Ho corso tanto, mi sono allenato anche a Milano da solo in palestra. E appena tornato mi sono allenato con la Roma. Ormai sono alla Roma e sto alla Roma. Penso solo a questa settimana perché dobbiamo stare molto attenti. Il direttore ha già parlato, io non voglio andare più avanti. Ora penso alla Roma, non sono questi i problemi. Abbiamo tutto nella vita e dobbiamo solo ringraziare“.