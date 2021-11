Genoa-Roma, la prima di Shevchenko e le sorprese di Mourinho: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Genoa e Roma nel match in programma alle ore 20:45

In campo Genoa e Roma per chiudere la domenica di Serie A. Rossoblu e giallorossi si giocano tre punti importanti sul rettangolo verde di 'Marassi'. La Roma per uscire da un momento estremamente complicato della sua stagione, di fronte al primo Genoa di Andrij Shevchenko all'esordio sulla panchina dei liguri. Le due settimane di sosta per la pausa Nazionali saranno servite al tecnico ucraino per regolare l'orologio tecnico genoano, in campo per un nuovo 3-5-2 guidato in avanti da Pandev ed Ekuban.