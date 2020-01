Genoa-Roma, Fonseca: “Preoccupato per l’attacco, Spinazzola domani titolare. Addio Pastore? La verità…”

“La squadra sta bene, è motivata e in fiducia. Sarà una settimana importante con tre partite importanti, peccato per gli infortunati”.

Parola di Paulo Fonseca. Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico della Roma, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa, in programma domenica pomeriggio allo Stadio “Luigi Ferraris” (fischio d’inizio alle ore 18): dal mancato approdo di Mattia Politano nella Capitale e di Leonardo Spinazzola alla corte di Antonio Conte all’Inter, alla possibilità che Javier Pastore lasci i giallorossi. Ma non solo…

“Spinazzola sta bene, si è allenato molto bene e sono felice per questo. Lui mi sembra contento. Non conosco i dettagli della situazione con l’Inter, ma devo dire che se la società ha preso questa decisione vuol dire che hanno fatto bene. Io ho tanta fiducia nel lavoro della società: è vero che mi sarebbe piaciuto avere in squadra Politano, ma mi fido dei miei dirigenti. Se hanno deciso di agire così, hanno fatto bene. In questo momento stiamo provando a lavorare su altri profili, non più su Politano”, sono state le sue parole.

NUMERI E MODULI – “Non giocheremo mai alle 15? Mi piace quando abbiamo 72 ore di riposo. Per me non è un problema se giochiamo di sera, perché abbiamo più ore per recuperare dall’impegno precedente. Per me ha ancora senso parlare di numeri. Io in carriera ho sempre usato uno o due sistemi di gioco. Credo che non dobbiamo cambiare molto. Se cambi sistema di gioco cambia la dinamica della squadra. Credo che il calcio italiano mi stia migliorando da questo punto di vista. Dopo il calcio italiano sono pronto per tutto (ride, ndr)”.

ASSENZE – “Le assenze di Florenzi e Kolarov? Nessun cambio modulo, giocheranno Spinazzola e Santon. Sono preoccupato in questo momento, devo essere sincero. Per esempio per questa settimana importante abbiamo solo Kluivert a sinistra e Under a destra. Perotti ha un trauma riportato dalla partita di Parma e non è convocato per la trasferta di Genova, difficilmente sarà pronto per la Juventus. Abbiamo solo Pellegrini come trequartista, per questo sono preoccupato. Stiamo lavorando con Petrachi per trovare un rinforzo per l’attacco sulle corsie. Abbiamo creato sempre tante situazioni per fare gol, dobbiamo migliorare ancora in questo”.

SINGOLI – “Cristante? Credo sia meglio dosarne l’impiego, in questo momento non è facile giocare due partite consecutive per lui. Domani non giocherà titolare. Kluivert? Sono soddisfatto del recupero di Justin, prima dell’infortunio era in un grande momento. Devo dire che è cresciuto tanto in tutte le fasi della partita, per noi è importante. Però anche Perotti che lo ha sostituito ha fatto molto bene. Cetin? Non abbiamo parlato della possibilità di una sua partenza in prestito, resta con noi fino a fine stagione. Come stanno Pastore e Mkhitaryan? Pastore sta iniziando a lavorare in campo, sta andando bene. Miky potrebbe essere pronto per il derby. Perotti, Juan Jesus e Pastore sono sul mercato? Nessuno dei tre è sul mercato. In entrata, stiamo cercando un’ala per la sostituzione di Zaniolo. Non aggiungo di più”, ha concluso Fonseca.