Genoa-Roma, Fonseca: “Il derby? Partita speciale per tutti, ma prima c’è la Juventus”

La Roma vince anche contro il Genoa.

In occasione del posticipo pomeridiano della ventesima giornata di Serie A, il Genoa ha ospitato la Roma sul campo dello stadio Marassi: i giallorossi hanno trionfato 3 a 1 grazie ai gol di Under e Dzeko e l’autorete di Biraschi, che hanno vanificato il gol di Pandev e regalato i tre punti al club capitolino.

Al termine del match il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, esprimendo la sua soddisfazione per il risultato ottenuto: “Spinazzola? Ha fatto una bellissima partita, ma in generale credo che tutta la squadra si sia espressa al meglio. Abbiamo giocato una partita quasi perfetta, non dobbiamo lasciare spazi negli ultimi minuti. Noi siamo consapevoli di aver disputato due ottime gare contro Torino e Juventus, abbiamo creato molto, peccato aver perso. Derby? So che è una partita speciale per tutti, per me è molto facile perché non posso scegliere molto. Vogliamo vincere questa partita, ma prima abbiamo la Juventus in Coppa Italia. Pellegrini? Un giocatore che ha tante qualità e con più assist nella nostra squadra. Penso che la squadra stia creando molto e credo che bisognerà non sbagliare troppo sotto porta“.