FOTO Roma, Dybala saluta Mourinho: “Grazie mister, spero di rivederti presto”

Questa mattina l'ufficialità: José Mourinho non è più l'allenatore della Roma . L'esonero (a sorpresa) del tecnico portoghese è arrivato due giorni dopo la sconfitta rimediata dalla compagine giallorossa a San Siro contro il Milan , partita che ha visto lo Special One sedere in tribuna in quanto squalificato.

"Ringraziamo José a nome di tutti noi all’AS Roma per la passione e per l'impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso - hanno detto i proprietari della Roma, i Friedkin, attraverso il sito ufficiale giallorosso - Conserveremo per sempre grandi ricordi della sua gestione, ma riteniamo che, nel migliore interesse del Club, sia necessario un cambiamento immediato. Auguriamo a José e ai suoi collaboratori il meglio per il futuro".