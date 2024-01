Fabio Lupo: “De Rossi? Per lui più semplice alla Roma che alla SPAL”

"Penso che per il momento che la Roma stava attraversando per sostituire un personaggio come Mourinho la scelta di andare su De Rossi sia logica". Così Fabio Lupo, intervistato ai microfoni di TuttoMercatoWeb. L'ex direttore sportivo della di Palermo e SPAL, dove lo stesso Daniele De Rossi è stato esonerato dopo una serie negativa di risultati, ha detto la sua in merito alla scelta della Roma di sollevare dall'incarico lo Special One, scegliendo di affidare la guida tecnica della prima squadra a De Rossi. "Credo che questa sia un’opportunità molto importante. Può essere all’altezza della situazione. Paradossalmente per lui alla Roma sarà più semplice che alla SPAL, è un ambiente che conosce, casa sua", le sue parole.