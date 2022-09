Dybala: “Rimasto sorpreso della Roma, lì come in Argentina. Mourinho uno diretto”

"Manca davvero poco al Mondiale. Noi ci siamo. È strano perché siamo abituati ad un'altra data, ma essendo così vicino la prossima inizia a essere una partita particolare. L'ansia c'è sempre. È difficile nasconderla. Ovviamente si cerca di essere professionali, di lavorarci su per arrivarci nel migliore dei modi, ma ehi, è la competizione più bella del calcio e l'ansia cresce. È un'altra Coppa del Mondo, questa. È un'altra squadra, altri compagni di squadra. Ci sono tanti ragazzi nuovi. La verità è che il gruppo è incredibile. La squadra ha vinto, ha vinto due titoli, è molto vicina alla gente e la gente è molto emozionata. Tutto questo crea questa bellissima atmosfera. Il gruppo è bellissimo, la squadra sta bene, ha fiducia. Stiamo cercando di continuare così. Sono rimasto sorpreso dalla Roma, e dai tifosi non mi aspettavo tutto questo. Sapevo che il calcio lì si vive come in Argentina, ma sono rimasto senza parole. Ero rimasto senza contratto e speravo di prendere la decisione migliore non sapendo però cosa sarebbe successo. Mourinho mi ha chiamato, abbiamo fatto diversi colloqui. Poi Thiago Pinto è venuto a casa mia, mi ha detto cosa avevano in mente, il nuovo gruppo che cercavano di investire. È arrivato e mi ha convinto. Penso che faremo molte cose belle. Un allenatore come Mourinho dice poche cose ma le dice in modo molto diretto".