CSKA Sofia-Roma, Fonseca: “Adesso l’Europa League diventa una mini Champions. Pellegrini e i tifosi? Dico la mia”

La Roma sarà impegnata in quel di Sofia nell’ultima giornata di Europa League.

PSG-Basaksehir, frasi razziste e partita sospesa: la UEFA apre inchiesta, congelato il rosso a Webo

I giallorossi già qualificati ai sedicesimi di finale da primi del girone giocheranno l’ultima gara del raggruppamento contro i bulgari, un match davvero senza importanza da entrambe le parti. Il tecnico portoghese della Roma, Paulo Fonseca, intervenuto ai microfoni di Sky, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

Napoli-Real Sociedad, Gattuso e il rinnovo: “Fatevi i ca**i vostri. Psg-Basaksehir? Vi dico la mia”

“Sono molto soddisfatto di quanto fatto finora. Non abbiamo finito: è vero che abbiamo il primo posto, ma scendiamo in campo per vincere. Dopo la fase a gruppi ci saranno in gara squadre molto forti. Lo dico sempre, è una mini Champions League, vediamo che succede. Il campionato in questo momento è molto equilibrato, con squadre molto forti che possono lottare tutte per i primi posti della classifica. Maresca? È una questione chiusa per me, ora penso solo alla partita col CSKA. Pellegrini e i tifosi? Deve rimanere concentrato sul campo, per me ha fatto una grande partita col Sassuolo. Dobbiamo avere la consapevolezza di quello che sta facendo e deve rimanere concentrato su quello che deve fare”.