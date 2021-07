Cristante dopo Euro 2020: “Festeggiare anche con la Roma è il mio obiettivo”

Le dichiarazioni rilasciate da Bryan Cristante dopo il trionfo a Euro 2020 con l'Italia e in vista della nuova stagione

⚽️

"Sarà importante riavere i tifosi al nostro fianco. Ho avuto la fortuna di vedere gli stadi pieni, è un altro sport. I nostri tifosi sono molto passionali, ci daranno una mano come sempre in passato". Parola di Bryan Cristante. A Euro 2020 è stato un jolly prezioso per il commissario tecnico Roberto Mancini, nella Roma è già uno degli uomini copertina. Intervistato ai microfoni del "Corriere dello Sport", il centrocampista giallorosso ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

ITALIA -"A quasi una settimana dalla finale, mi rendo sempre più conto dell’impresa che abbiamo centrato. Il titolo europeo la mia più grande soddisfazione da calciatore? Non c’è dubbio. E’ stata importante per me, per tutti, ma non solo a livello calcistico. E’ stata importante per la Nazione, non si vinceva da 53 anni questo titolo, farà bene a tutto il movimento, abbiamo fatto trascorrere belle serate agli italiani, ce n’era bisogno, dopo tutto quello che abbiamo passato. Credo di aver fatto la mia parte, ho dato il mio contributo ogni volta che sono entrato in campo. La forza di questa Nazionale è stata questa: tutti hanno contribuito, abbiamo remato tutti dalla stessa parte e abbiamo saputo mettere il gruppo davanti a tutto. In un torneo così lungo questa compattezza è stata una delle cose fondamentali".

ROMA -"Non è stata una stagione positiva, ma non ho rimpianti. Ci sono state tante cose che non sono andate bene, abbiamo avuto diversi problemi. Quest’anno voltiamo pagina, è arrivato un grande allenatore, sicuramente dovremo migliorare. L’entusiasmo non ci è mai mancato, ma quando vedi che le cose non vanno per il verso giusto e gli obiettivi si allontanano si perde inevitabilmente convinzione. Questo è il motivo di certe sconfitte con squadre di bassa classifica. Con l’arrivo di Mourinho, certamente si respira un’euforia che prima non c’era. Festeggiare anche con la Roma è il mio obiettivo. Cercheremo di portare un trofeo che manca da troppo tempo. Partiamo con questa intenzione".

MOURINHO -"Se ho già parlato con lui? Solo due chiacchiere veloci. I complimenti per l’Europeo e il benvenuto. Ci conosceremo meglio quando arriverò in Algarve. Ho sempre detto che mi sento centrocampista, ci sono stati momenti di emergenza in cui mi sono spostato dietro. Con Mourinho vedremo come giocheremo. Ancora non lo so. Certo è forte, dove è andato ha vinto, è uno dei più grandi degli ultimi anni. Lo conoscerò in Portogallo, di sicuro non ha bisogno di presentazioni. Da tredici anni la Roma non vince un trofeo? Dobbiamo crederci, noi partiamo per cercare di vincere tutte le competizioni, vogliamo giocarci tutto. Vincere è la cosa più difficile, ma abbiamo l’obiettivo di riportare un trofeo che manca da tanto tempo".

ZANIOLO E NON SOLO -"Zaniolo può essere il primo rinforzo della Roma? Sappiamo che è un giocatore fortissimo, ci darà sicuramente il suo aiuto per cercare di vincere, lo aspettavamo. Pellegrini e Mancini? Meritavano di esserci all’Europeo, speriamo che al Mondiale ci saranno per vincere. Sono giocatori forti, da Nazionale. Dzeko? Credo che possa dare molto, Edin è un fuoriclasse, lo ha dimostrato negli anni con tutti i gol che ha fatto. Un giocatore come lui è sempre importante, può ancora decidere le partite".

FRIEDKIN - "Sono arrivati con le idee molto chiare, sono sempre presenti, serissimi nel gestire la società. Ci hanno aiutato in tutto, hanno fatto un grande acquisto come Mourinho, il loro obiettivo è vincere. Lui e suo figlio tutti i giorni al campo, la dimostrazione che vogliono portare avanti un progetto importante. A noi fa piacere e ci trasmette la voglia di crederci con tutte le forze. Vincere è una questione di dettagli, avere il presidente con noi aggiunge qualcosa in più", ha concluso l'ex Palermo.