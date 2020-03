Coronavirus, il racconto di Antonucci: “Io bloccato in hotel, situazione surreale. Tutto sulla Roma e Florenzi”

Parla Mirko Antonucci.

Cresciuto nel settore giovanile della Roma, l’attaccante classe ’99, dopo una stagione vissuta in Serie B per farsi le ossa in quel di Pescara e i primi sei mesi della stagione in corso sotto l’occhio vigile e attento di Paulo Fonseca, ha fatto le valigie verso il Vitoria Setúbal, club del massimo campionato portoghese, con l’obiettivo di continuare a crescere e ripresentarsi in estate pronto per un nuovo test in giallorosso.

A poco più di due mesi dal suo approdo a Setúbal, Antonucci, intervenuto ai microfoni di TMW, si è raccontato a 360°. Tante le tematiche raccontate dal baby gioiello della Roma: dalla situazione sanitaria in Portogallo, alla scelta del suo trasferimento fino all’addio alla Capitale di Alessandro Florenzi

CORONAVIRUS IN PORTOGALLO – “Anche qui, come in Italia, la situazione non è semplice. Anzi, tutt’altro: io come altri miei compagni di squadra arrivati al Vitoria nel mercato di gennaio siamo bloccati in hotel. Il resto è tutto chiuso. Come passo le mie giornate? Mi alleno, tutti i giorni. L’idea è quella di fare il massimo per quella che è la situazione attuale. Per il resto mi dedico a Playstation e qualche chiamata con parenti e amici. Cerco, come tutti di trascorrere il tempo in qualche modo”.

VITORIA SETÚBAL – “Ho parlato di questa possibilità con mister Fonseca e mi aveva dato input positivi per quella che è una esperienza diversa e nuova. Prima di accettare, poi, ho parlato anche con Julio Velazquez, il tecnico del Vitoria, e mi è piaciuto ciò che mi ha trasmesso. Ho notato, da subito, un livello tecnico buono. Ci sono 4/5 squadre come Benfica, Porto, Sporting Lisbona e Braga che sono molto preparate, con giocatori di prima fascia”.

CASO FLORENZI – “Effettivamente mi sembra strano vederlo indossare un’altra maglia. Alessandro nello spogliatoio era un leader ed ha sempre dato tanto alla Roma. Se tornerà alla Roma? Non so cosa potrà accadere, ma sicuramente lo spero. E’ uno dei compagni a cui sono più legato e mi ha aiutato tanto a crescere”.

FUTURO – “Se volessi tornare in giallorosso?Assolutamente sì. L’ idea è di continuare a crescere e diventare un giocatore importante anche per la Roma “.