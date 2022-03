Conference League, Vitesse-Roma: a Mourinho basta Sergio Oliveira, 0-1 il finale

Alla Roma basta la rete di Sergio Oliveira per superare il Vitesse, nell'andata dei sedicesimi di finale di Conference League

Subito gli olandesi rischiano di passare in vantaggio con Grbic, Mancini si immola e nega la rete all'attaccante. Nuova occasione dopo quattro minuti, Openda riceve in area piccola ma spreca l'occasione e Rui Patricio interviene facilmente sulla sfera. Il portiere portoghese protagonista al minuto 22 sulla conclusione di Domgjoni, terza limpida occasione per il Vitesse. Prima palla gol per la Roma al minuto 42 con Abraham, il portiere olandese respinge bene la conclusione del centravanti giallorosso. Nell'unico minuto di recupero del primo tempo, i capitolini passano con Sergio Oliveira, assist perfetto di Nicolò Zaniolo e vantaggio romanista.