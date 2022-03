Conference League, sorteggi quarti: la Roma pesca il Bodo Glimt. Tutti gli incroci

Oggi alle 15:00, è andato in scena il sorteggio della fase conclusiva della Conference League nel quartier generale della Uefa a Nyon. Otto in totale le formazioni rimaste in lizza nella corsa alla finalissima del 25 maggio a Tirana, tra le...

Oggi alle 15:00, è andato in scena il sorteggio della fase conclusiva della Conference League nel quartier generale della Uefa a Nyon. Otto in totale le formazioni rimaste in lizza nella corsa alla finalissima del 25 maggio a Tirana, tra le italiane la Roma. L'andata è prevista per il 7 aprile, il ritorno il 14 aprile. Semifinali, andata 28 aprile, ritorno 5 maggio.

Di seguito, tutti gli accoppiamenti:

QUARTI DI FINALE:

Bodø/Glimt (NOR) - ROMA

Feyenoord (OLA) - Slavia Praga (CEC)

Marsiglia (FRA) - PAOK Salonicco (GRE)

Leicester (ING) - PSV (OLA)

SEMIFINALI:

Leicester/PSV - Bodø/ROMA

Feyenoord/Slavia - Marsiglia/PAOK

