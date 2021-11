Conference League, Roma-Zorya 4-0: Abraham ritrovato, poker e sorrisi per Mourinho

Successo trionfale per la Roma di José Mourinho, che batte 4-0 lo Zorya e consolida il secondo posto nel Gruppo C di Conference League

Mediagol (ls) ⚽️

La Roma batte lo Zorya e si assicura il secondo posto nel Gruppo C di Conference League. In una gara senza storia, la formazione di José Mourinho schianta la compagine ucraina con un 4-0 che sa di qualificazione alla fase ad eliminazione diretta della competizione. I 10 punti all'attivo per i capitolini valgono l'accesso ai sedicesimi di finale, con Abraham e i suoi che però potrebbero anche approdare direttamente agli ottavi battendo nella prossima sfida il CSKA Sofia e sperando in un passo falso del Bodo Glimt. I norvegesi sono la capolista del Gruppo C, con un punto in più rispetto alla Roma.

Dalla doppietta di Abraham fino al gol di Zaniolo e alla prestazione sopra la media di Carles Perez. Diverse le note positive che porta la serata dello Stadio Olimpico sul taccuino di José Mourinho, che può essere fiducioso in vista dei prossimi impegni del campionato giallorosso. È lo spagnolo ex Barcellona a sbloccare la gara al minuto 15, che concretizza un contropiede straripante portato avanti dai capitolini. Freddissimo lo spagnolo, tornato tra i titolari dopo il poco minutaggio concessogli dal tecnico portoghese negli ultimi impegni.

Ad indirizzare ulteriormente la partita sarà poi Zaniolo, che 15 minuti più tardi infila lo Zorya con un potente destro ad incrociare. Una serata molto positiva, specialmente sul piano offensivo per la Roma, che crea molte occasioni e riesce spesso a farsi pericoloso dalle parti dell'estremo difensore degli ucraini. Molte le opportunità non sfruttate al meglio anche da Tammy Abraham, che dopo qualche palla gol gettata via anche in maniera abbastanza clamorosa, riesce a farsi perdonare dall'Olimpico con una doppietta personale e il sesto e settimo centro della sua prima stagione giallorossa.

Il primo gol dell'ex Chelsea viene confezionato anche da Zaniolo, che dopo una progressione inarrestabile sulla corsia di destra lo serve con un pallone preciso e gli permette di segnare la terza rete per i padroni di casa. Il quarto centro è, invece, un capolavoro personale per l'attaccante, che dopo un tiro di Mkhitaryan si coordina e sfodera una rovesciata che termina alle spalle di Matsapura. Doppietta e pratica chiusa per la Roma, che si qualifica almeno come seconda nel girone e può ancora puntare al primo posto della classifica.