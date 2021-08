Conference League: la Roma pesca Trabzonspor o Molde

E' stato sorteggiato pochi minuti fa il terzo turno preliminare

Al via alla prima edizione della Conference League , la terza competizione europea organizzata dalla Uefa.

La Roma ha pescato dal sorteggio la vincente tra il Trabzonspor e il Molde: la squadra di Josè Mourinho, la cui avventura in Conference League partirà dal terzo turno preliminare, affronterà l’andata della sfida in trasferta giovedì 19 agosto per poi giocare la partita di ritorno allo Stadio Olimpico il 26 agosto.