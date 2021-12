Conference League, CSKA Sofia-Roma: le formazioni ufficiali del match

Le scelte dei due tecnici in vista della sfida di Conference League tra la Roma di Mourinho in trasferta in Bulgaria contro il CSKA Sofia.

Mediagol (dr) ⚽️

Alle ore 18,45 la Roma di José Mourinho affronterà il CSKA Sofia allo "Stadion Bǎlgarska Armija" di Sofia. La sfida è valida per l'ultima partita della fase a gironi della Conference League in cui la Roma è chiamata a fare punti contro la formazione bulgara, che invece è matematicamente ultima con un solo punto raccolto fino a questo momento. Nel gruppo C i giallorossi, a quota 10 punti, devono sperare che l'attuale capolista Bodo/Glimt (11 punti) non faccia risultato contro il Zorya (6 punti) che terminerà il proprio girone al terzo posto.

Le squadre che termineranno il proprio girone con il primo posto in classifica accederanno direttamente agli ottavi di finale della competizione. Le seconde in graduatoria, invece, dovranno disputare prima una partita contro la terza classificata del proprio girone di Europa League.

Queste sono le scelte ufficiali di Stoycho Mladenov e di José Mourinho:

CSKA SOFIA (4-2-3-1): 1 Busatto; 28 Galabov, 2 Mattheij, 29 Lam, 18 Mazikou; 15 Vion, 24 Muhar, 3 Geferson; 10 Yomov, 9 Caicedo, 7 Bai.

A disposizione: Evtimov, Catakovic, Krastev, Donchev, Charles, Turitsov, Wildschut, Chorbadzhiyski.

Allenatore: Stoycho Mladenov

ROMA (3-5-2): 87 Fuzato; 23 Mancini, 24 Kumbulla, 3 Ibanez; 2 Karsdorp, 17 Veretout, 4 Cristante, 52 Bove, 5 Vina; 22 Zaniolo, 9 Abraham

A disposizione: 63 Boer, 8 Villar, 13 Calafiori, 55 Darboe, 59 Zalewski, 65 Tripi, 44 Diawara, 14 Shomurodov, 21 Mayoral.

Allenatore: José Mourinho.