Capello: “Problemi con Totti? Ecco la verità, gli chiedevo soltanto una cosa. Quando Sensi mi portò a Trigoria…”

La verità di Fabio Capello.

L’ex allenatore ha guidato la Roma dal 1999 al 2004, conquistando uno Scudetto, una Supercoppa italiana e una finale di Coppa Italia, persa contro il Milan. In un’intervista concessa nel corso della trasmissione “Calciomercato – L’originale” in onda su Sky Sport, l’ex c.t. della Russia è tornato a parlare della sua esperienza in giallorosso, svelando alcuni aneddoti e soffermandosi sul rapporto con l’ex capitano Francesco Totti.

“Con Totti – dice Capello – non ho mai avuto problemi, quelle sui nostri contrasti erano leggende metropolitane. L’ho sostituito una volta contro la Juventus e basta. Forse gli chiedevo di più, chiedendogli di essere meno ‘romano’. Non ho mai messo in discussione le sue qualità. Anzi, gli diedi un consiglio, quello di prendere un commercialista per i contratti. Giocatori del genere non hanno bisogno dei procuratori. Quando arrivai, Sensi mi portò a Trigoria a vedere gli impianti e le vecchie camere dei giocatori. Poi mi portò a vedere la zona del settore giovanile. Era più lontana dal campo, ma le stanze erano più nuove. Feci invertire le stanze di prima squadra e settore giovanile e qualche giocatore mi chiese il perché. Preferivano fare 50 metri in meno ma stare in camere meno confortevoli. Questo è per far capire che tipo di mentalità c’era”

