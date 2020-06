Calciomercato Roma, Schick: scade l’opzione di riscatto per il Lipsia, spunta ipotesi Premier League

Resta incerto il futuro di Patrick Schick.

L’opzione che vanta il Lipsia per il riscatto di Schick è scaduta e da oggi, se il numero 21 giallorosso diventerà a titolo definitivo un giocatore del Lipsia, sarà soltanto perché il club tedesco avrà trovato un accordo con la Roma. Un accordo, quello tra i due club, che era stato definito l’estate scorsa e che ha permesso al ceco di maturare ben 20 presenze in Bundesliga e 10 reti. Nonostante il buon bottino e la volontà del giocatore di rimanere in Germania, la permanenza di Schick al Lipsia, appare però sempre più a rischio. Se il club tedesco, come si legge su “La Gazzarra dello Sport”, punterebbe a fare scendere il prezzo del suo riscatto – fissato ad oggi a 29 milioni -, la Roma, dal canto suo, non sembra disposta a scendere sotto i 25 milioni. Motivo per il quale, la società capitolina, con il supporto di Baldini, starebbe già pensando ad un piano B, sondando dunque anche il mercato inglese. Schick, infatti, vanta già diversi estimatori proprio in Premier League.