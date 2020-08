Calciomercato Roma, rebus Pastore: derby in MLS per l’ex Palermo, lo Zenit San Pietroburgo…

Il talentuoso centrocampista argentino, Javier Pastore, sembra essere sempre più lontano dalla Roma.

Tante le incognite, ed altrettante le ipotesi, in merito al futuro del fantasista giallorosso ex Palermo. Infatti, resta tutto fermo in casa Roma in ottica calciomercato, sia per quanto concerne le possibili operazioni in entrata sia per le eventuali trattative in uscita. Secondo quanto riportato da TMW, El Flaco non rientrerà comunque nel progetto tecnico della Roma del futuro, una certezza ormai incontrovertibile indipendentemente dal passaggio di consegne al vertice tra Pallotta e Friedkin.

Il giocatore argentino, la cui condizione fisica non è delle ottimali, non è stato inserito dal tecnico Paulo Fonseca nella lista UEFA per l’ultima parte dell’Europa League, ma la dirigenza giallorossa a prescindere non sta contemplando l’ipotesi di rescindere il contratto con l’ex Psg, anzi la Roma pretenderebbe tra i sette e gli otto milioni di euro per il suo cartellino.

Il suo connazionale Barros Schelotto ha dichiarato di sognare l’approdo di Pastore al Los Angeles Galaxy, ma ad oggi è l’Inter Miami il club di MLS più avanti nei contatti per acquisire le prestazioni del classe 1989. Sondaggio anche dalla Russia per il calciatore giallorosso: lo Zenit San Pietroburgo avrebbe chiesto la disponibilità all’entourage di Pastore ad accettare un’eventuale proposta e si sarebbe informato sui potenziali costi dell’operazione con la Roma.

