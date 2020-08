Calciomercato Roma, Pastore verso l’addio: possibile risoluzione del contratto per il Flaco, l’ex Palermo…

Il matrimonio tra la Roma e Javier Pastore sembra destinato a cessare nel più breve tempo possibile.

Il calciatore argentino che ha anche indossato la maglia di Palermo e PSG nell’ultima stagione ha sofferto diversi infortuni che non gli hanno permesso di essere tra i protagonisti. Il Flaco non è stato inserito nemmeno nella lista UEFA in vista dell’impegno dei giallorossi contro il Siviglia. La Roma ha dunque deciso di cedere il sudamericano così da risparmiare anche un ingaggio importante pari a 4,5 milioni di euro. Stando alle indiscrezioni riportate da romanews.eu, Pastore ha lasciato il campo di allenamento alle 18,30 di lunedì con tanto di scatoloni e oggetti personali al seguito. La dirigenza romanista avrebbe attuato un piano per agevolare il futuro di Pastore: l’unica strada sarebbe quella di rescindere con l’argentino così da fargli trovare una squadra più rapidamente.

