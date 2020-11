Calciomercato Roma, Pastore valuta l’addio: l’ex Palermo cercato da un club brasiliano

Il futuro di Javier Pastore sarà di certo lontano dall’Italia.

L’ex talento argentino scoperto dal Palermo e portato in Serie A proprio dai rosanero lascerà di certo Roma dopo due stagioni e mezzo vissute più che altro tra tribuna e infermeria. Qualche giorno fa ‘Il Flaco’ ha confermato di aver superato l’infortunio all’anca dopo la recente operazione e ha ammesso che tornerà presto in campo. Il prosieguo della propria carriera potrebbero però essere lontano dalla Capitale dove ha trovato davvero pochissimo spazio dopo l’arrivo dal PSG. Nonostante siano arrivate a più riprese le rassicurazioni da parte di Paulo Fonseca in merito alla permanenza dell’argentino, su di lui nelle ultime ore sarebbero piombati i brasiliani del Gremio. Stando ad alcune indiscrezioni lanciate da Radio Grenal, il club di Porto Alegre sarebbe interessato a Pastore; a questo punto resta da capire quale sia la volontà del calciatore e soprattutto le risorse economiche della società verdeoro.

