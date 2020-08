Calciomercato Roma: il Bayer Leverkusen piomba su Schick, ecco l’offerta per il talento in forza al Lipsia

Orizzonti di svolta per Patrick Shick.

Per il talentuoso jolly offensivo ex Sampdoria e Lipsia, di proprietà della Roma, si fa concretamente avanti il Bayer Leverkusen.

Situazione in fase di definizione per quanto concerne il futuro di Patrick Schick, attaccante della Repubblica Ceca che ha militato in Bundesliga nell’ultima stagione calcistica. Il Lipsia si è reso protagonista in campionato ed è ancora in corsa in Champions League, Schick avrà quindi modo di giocarsi con i compagni di squadra l’accesso all’ultimo atto della competizione europea nella semifinale contro il Psg. Adesso però i tedeschi non sembrano volere più puntare sul giocatore arrivato in Germania in prestito, per il cui cartellino avevano un accordo con la Roma fissato per il riscatto, a 29 milioni di euro. Secondo quanto riporta Calciomercato.it, il Bayer Leverkusen sarebbe pronto a farsi avanti per accaparrarsi le sue prestazioni, presentando un’offerta da circa 30 milioni alla Roma per rilevarlo a titolo definitivo. Il ds del club tedesco, Rudi Voeller, avrebbe infatti scelto Schick per sostituire l’uscente Kai Havertz, quest’ultimo infatti sembrerebbe essere vicino ad accettare la proposta del Chelsea.

Calciomercato Roma, Schick: scade l’opzione di riscatto per il Lipsia, spunta ipotesi Premier League