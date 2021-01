Calciomercato Roma, El Shaarawy torna in giallorosso: il faraone prepara il ‘bis’, ecco come cambiano le strategie di Fonseca

El Shaarawy–Roma, un binomio destinato a perdurare nel tempo.

Coppa Italia, Roma-Spezia: arriva la conferma della Lega, è 0-3 a tavolino

Dopo la delusione del derby perso contro la Lazio del patron Claudio Lotito e la conferma della Lega di assegnare a tavolino il passaggio del turno allo Spezia di Vincenzo Italiano in Coppa Italia, la Roma potrebbe iniziare a ritrovare la luce in un tunnel ultimamente diventato oltremodo buio. Merito è della dirigenza ed in particolare del Ds Tiago Pinto che è riuscito a chiudere la lunga trattativa con lo Shanghai Shenhua per riportare Stephan El Shaarawy in maglia giallorossa.

VIDEO Roma-Spezia, la conferma di Fonseca: “Problemi con Dzeko? Non sarà tra i convocati”

Il ‘Faraone‘ ha già vestito la maglia della franchigia capitolina nel triennio iniziato nel 2016 e terminato nel 2019, anno nel quale l’ex Milan è poi passato al club cinese dal quale oggi proviene per indossare nuovamente la casacca romana. Emblematico per l’attaccante italiano classe 92′, nei trascorsi vissuti con la maglia della Roma, è quel gol sensazionale di tacco ed al volo siglato il 30 Gennaio 2016 contro il Frosinone. L’esterno offensivo nativo di Savona si è dunque svincolato dallo Shanghai Shenhua e ha salutato Dubai con un post social annunciando l’imminente ritorno in Italia: “Dubai, mi mancherai, ma è tempo di andare”, ha scritto il nuovo calciatore di Paulo Fonseca.