Coppa Italia, Roma-Spezia: arriva la conferma della Lega, è 0-3 a tavolino

La Lega Serie A ha ufficializzato la sconfitta a tavolino della Roma per quanto concerne il match di Coppa Italia contro lo Spezia.

I giallorossi nella serata di martedì avevano effettuato sei cambi nel corso del match valido per gli ottavi di finale della competizione, andando di conseguenza contro le regole. La sfida era comunque stata vinta sul campo dalla ompagine ligure che aveva inflitto un perentorio 4-2 agli uomini di Fonseca. Nel frattempo è però arrivata la nota ufficiale della Lega che ha deciso per il 3-0 a tavolino.

..considerato che all’esame di atti ufficiali della gara Roma-Spezia e in particolare il modulo “sostituzioni” risulta che la Società Roma abbia effettuato una doppia sotituzione al minuto 5′ del primo tempo supplementare benchè in precedenza avesse già effettuato quattro sostituzioni. Pertanto si ritiene la società AS Roma responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento della gara e quindi delibera di infliggere alla Società Roma la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3.