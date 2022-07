Buffon: “Dybala alla Roma? Ho sperato non andasse all’Inter. Gli ho scritto…”

Le dichiarazioni rilasciate da Gianluigi Buffon, portiere del Parma

"Il Parma, in questo momento, mi ricorda un po’ la Juventus di inizio ciclo, quando arrivò Andrea Agnelli: dobbiamo consolidarci e prendere consapevolezza". Lo ha detto Gianluigi Buffon, intervistato ai microfoni di "Tuttosport". Fra i temi trattati dall'esperto portiere del Parma anche la scelta da parte di Paulo Dybala di accettare la corte della Roma di José Mourinho dopo l'addio alla Juventus.

"Se mi fa effetto vedere Dybala alla Roma? No, perché Paulo aveva il diritto di scegliere dopo l’addio a parametro zero alla Juventus. Quando nelle scorse settimane ho visto che sarebbe potuto andare all’Inter, alla Roma o al Napoli, ho sperato che scegliesse una delle ultime due. Lo speravo per la sua carriera. Paulo aveva bisogno di uno choc emotivo ed ero convinto che solo Roma o Napoli glielo avrebbero potuto dare. Gliel'ho scritto anche con un messaggio e sono contento di vederlo alla Roma. Dal punto di vista tecnico, Dybala è il migliore della Serie A insieme a Di Maria", le sue parole.

DI MARIA -"Angel è uno di quei giocatori che hanno avuto la 'sfortuna' di far parte di squadre fortissime, composte da tanti campioni. E lui, essendo meno mediatico rispetto ad altri, ne è uscito penalizzato. Ma ce ne sono tanti di esempi così nel calcio. Mi viene in mente Barzagli, uno straordinario difensore reclamizzato meno di altri. Parliamo di un campionissimo che abbina qualità, fisicità, mentalità, professionalità, capacità di stare nel gruppo e di sacrificarsi per la squadra. Ho sentito Angel felicissimo. Già di suo, può realizzare una decina di reti. Poi, è vero, è un altruista e servirà molti assist".

ADDIO DE LIGT -"Mi dispiace vedere De Ligt via dalla Juventus perché Matthijs era il classico giocatore e capitan futuro da Juve per bravura, qualità e carattere. Peccato, però se è stata una sua volontà: amen. Bremer è reduce da un campionato strepitoso, nel quale è stato eletto miglior difensore della Serie A. Il salto alla Juve è grande e magari un po’ di dazio lo pagherà. È successo anche a De Ligt all’inizio. Ma le potenzialità di Bremer non sono in discussione", ha concluso.