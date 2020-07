Brescia-Roma, Fonseca: “Soddisfatto per Zaniolo. Ecco perché ho scelto Mirante e non Pau Lopez”

Seconda vittoria consecutiva per la Roma.

In occasione della trentaduesima giornata di Serie A è andata in scena la sfida il Brescia e la Roma, che si sono affrontati sul campo dello stadio Mario Rigamonti. A trionfare sono stati i giallorossi che hanno vinto 3 a 0 grazie ai gol di Federico Fazio, Nikola Kalinic e Nicolò Zaniolo.

Al termine del match il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, è intervenuto in conferenza commentando così la prestazione dei suoi uomini:

“Era importante vincere oggi qui. Abbiamo fatto una buona partita, importante per mantenere il quinto posto, in questo momento è importante vincere le nostre partita. Ritorno al gol di Zaniolo? Io sono soddisfatto con tutta la squadra, quello che è importante è che facciamo gol. Oggi ne abbiamo fatti tre ma possiamo farne di più. Zaniolo è importante quando possiamo farlo giocare, ma è importante far giocare tutti, la squadra è la cosa importante. Il problema è che non abbiamo tempo, se c’è la possibilità di dare minuti a quelli che giocano meno sarebbe importante, anche per gestire la squadra come abbiamo fatto. Mirante al posto di Pau Lopez? Semplice, Pau è stato infortunato molto tempo. Ha fatto due partite consecutive, non vogliamo rischiare in questo momento, anche perché Antonio è un ottimo portiere ed ha fatto sempre bene. Kalinic? Mi è piaciuta molto la sua partita, come quella di tutti. Gioco lento? Abbiamo giocato con intensità, non possiamo farlo sempre con pressione alta, a volte non è possibile perché dobbiamo gestire la partita. Cosa mi è piaciuto? Oggi abbiamo fatto tre gol ma possiamo farne di più, non prenderne è stato importante. Sono soddisfatto di entrambe le cose. C’è tanto dove crescere, ma le vittorie sono importanti per dare fiducia. Abbiamo creato tanto ma dobbiamo fare più gol, essere più concreti nel momento della finalizzazione“.