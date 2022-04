Bodo Glimt-Roma, Pellegrini illude Mourinho: k.o giallorossi traditi da Rui Patricio

La Roma viene sconfitta in rimonta sul campo del Bodo Glimt e perde una ghiotta occasione per blindare la qualificazione alla semifinale di Conference League. Discorso rimandato alla gara dell'Olimpico, in programma tra sette giorni

Nulla da fare per la Roma che perde nuovamente in Norvegia contro il Bodo Glimt. Sconfitta amara in rimonta per la formazione giallorossa, costretta nuovamente ad arrendersi alla compagine giallonera, in seguito ad una prestazione poco convincente dopo un buon periodo, per rendimento e risultati, passato in campionato. A stappare il match Lorenzo Pellegrini, servito in area in seguito ad una bella azione manovrata portata avanti da Abraham e Mkhitaryan.

Match comunque equilibrato, con occasioni da entrambe le parti, ma a riaprirla per il Bodo Glimt è il piazzato di Wengambomo, che trova la deviazione di Saltnes prima e l'errore, abbastanza clamoroso, di Rui Patricio poi. Il portiere portoghese, preso in contro tempo dalla deviazione, non riesce a trattenere un pallone comunque molto debole. La Roma sembra così sfaldarsi e subisce molto, specialmente nel finale, quando su un calcio di punizione defilato dal limite dell'area, Viña lascia tutto solo Vetlesen, libero di colpire di testa e di portare una vittoria molto importante ai norvegesi, che avranno così un importante vantaggio in occasione della gara di ritorno, tra sette giorni, allo Stadio Olimpico.