Bodo Glimt-Roma, Mourinho: “Sul sintetico un altro sport. Andremo in semifinale!”

Le parole del tecnico giallorosso nell'immediato post dell'andata dei quarto di finale di Europa League contro il Bodo Glimt

Nel post gara, Mourinho ha analizzato la gara e ai microfoni di DAZN, dove ha fatto il punto sulla prestazione concentrandosi però soprattutto sulla sfida di ritorno. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Perdiamo 2-1, ma questa non la considero una sconfitta. È una sconfitta quando perdi nel girone o in una gara secca, ma abbiamo un'altra partita per giocarci la qualificazione. Il ritorno lo giocheremo con i nostri tifosi, non abbiamo vinto tre partite consecutive contro di loro ma quella che conta è la prossima. Con il campo sintetico diventa un altro sport, situazione difficile da affrontare anche per gli infortuni, e la prova evidente è lo stop di Mancini che non ci fa stare per nulla tranquilli. Ritorno? Sono fiducioso, vinceremo e andremo in semifinale. Zaniolo non so se recupererà, è tutto da vedere".