Bodo Glimt-Roma, le probabili formazioni: Mourinho senza Zaniolo, c’è Abraham

Le probabili formazioni della sfida tra Bodo Glimt e Roma che si affrontano nei quarti di finale d'andata di Conference League

L’ultimo precedente fra le compagini risale a sette mesi fa: in occasione di quel match, valido per la fase a gironi della competizione, f giallorossi sono stati sconfitti con l’eclatante risultato di 6-1. L’unica rete siglata dalla squadra allenata dal tecnico portoghese l’ha messa a segno Carles Pérez al ventottesimo minuto della prima frazione di gioco. Nella sfida odierna contro la formazione norvegese, Mourinho dovrà fare a meno di Nicolò Zaniolo e Jordan Veretout. Si ipotizza dunque l'utilizzo di un 3-4-2-1 per la compagine capitolina a caccia di un buon risultato per ipotecare la qualificazione in vista del ritorno all'Olimpico. L’allenatore della squadra di casa, Kjetil Knutsen, potrebbe proporre un 4-3-3 con il ventiduenne norvegese Hugo Vetlesen impiegato come regista. Ad essere assente causa attacco influenzale, invece, sarà Solbakken, colui il quale ha realizzato tre marcature contro la Roma nelle due partite della fase a gironi,